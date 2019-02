Fem udlændinge sigtet for at arbejde ulovligt: Varde Kommune har opsagt aftale med rengøringsfirma og indgivet politianmeldelse

Varde Kommune: Varde Kommune har torsdag den 7. februar opsagt aftalen med rengøringsfirmaet KN Rengøring med øjeblikkelig virkning. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Fredag den 1. februar fik kommunen alvorlig mistanke om kritisable forhold relateret til de medarbejdere, der er ansat til at varetage rengøringen på størstedelen af kommunens matrikler. Og tirsdag var det tydeligt under kommunens eget tilsyn, at de kontraktuelle forhold ikke var overholdt i forbindelse med medarbejdernes ansættelsesforhold.

Varde Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi har igennem forløbet haft et tæt samarbejde, står der i pressemeddelelsen.

Kommunen har undervejs orienteret Syd- og Sønderjyllands Politi om mistanken, som tirsdag resulterede i at kommunen har indgivet politianmeldelse. Politiet har på baggrund af kommunens oplysninger indledt en efterforskning.

I forbindelse med sagen har Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag anholdt fem udenlandske personer og sigtet dem for at have arbejdet ulovligt i Danmark i forbindelse med deres ansættelse i rengøringsbranchen. Anholdelserne er sket på baggrund af kontrolbesøg på flere adresser i Varde Kommune, hvilket er sket i et samarbejde med Skattestyrelsen i regi af det fælles myndighedssamarbejde rettet mod social dumping. Vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Udlændingekontrolafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi siger i pressemeddelelsen:

- Politiet har nu indledt en efterforskning, som skal afdække, hvorvidt personer eller virksomheder har haft ansat udenlandsk arbejdskraft på ulovlige vilkår, samt om der eventuelt kan være tale om overtrædelse af anden lovgivning. Politiet efterforsker nu sagen og har derfor på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

Varde Kommune har på baggrund af et møde med firmaet torsdag den 7. februar valgt at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Varde Kommunes kommunaldirektør, Mogens Pedersen, siger i pressemeddelelsen:

- Som udgangspunkt har vi tillid til, at vores leverandører har styr på tingene og lever op til lovgivningen. Det har dog ikke været tilfældet i denne sag. Derfor har vi med øjeblikkelig virkning opsagt aftalen med firmaet og inddraget politiet i sagen.

- Vi har ikke yderligere kommentarer til de politianmeldte forhold. Det vil vi lade politiet om at udtale sig om. Vores fokus retter sig nu mod den vanskelige opgave, som det bliver at finde andre firmaer, der hurtigst muligt kan overtage rengøringsopgaverne rundt om på vores mange matrikler. Vi håber derfor også på forståelse for, at rengøringen i en overgangsperiode ikke vil være ligeså grundig, som vi normalt forlanger.