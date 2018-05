Fejl og snyd kunne have kostet kommunen seks millioner

Den lille kontrolgruppe på to personer i Varde Kommune opdager masser af snyd og fejl. I 2017 sikrer de et provenu på over seks millioner kroner til stat og kommune.

Varde Kommune: 6,2 millioner kroner. Så meget sparede det offentlige i 2017, fordi en kontrolgruppe, der består af to mennesker i Varde Kommune, har fundet fejl og snyd i de ydelser, som Varde Kommune og Udbetaling Danmark har givet til borgere i kommunen. Det er udvalgsformand Connie Høj (V) særdeles tilfreds med. - Det hedder en kontrolgruppe, men det er lige så meget en vejledning, siger hun. Hun mener, at i mange tilfælde er der ikke tale om bevidst snyd. Det skyldes fejl, at borgere får for meget udbetalt fra kommunen.

Tilfældig stigning I 2016 fandt Kontrolgruppen fejl og snyd for 4,2 millioner kroner. I 2017 fandt gruppen fejl og snyd for 6,2 millioner kroner.Det skyldes dog rene tilfældigheder, mener borgerservicechef Helle Marquertsen. Der vil være udsving fra år til år.



Det er blandt andet på kontanthjælpsområdet, at Kontrolgruppen har fundet flere fejl og mere snyd. I 2016 sikrede gruppen fremtidige besparelser på 630.012 kroner og krævede 321.406 kroner tilbagebetalt. De tilsvarende beløb for 2017 er 1.834.665 kroner i fremtidige besparelser og 403.356 i krævede tilbagebetalinger.

De syge selvstændige I to år har et af fokusområderne været syge selvstændige. I 2016 blev der fundet 21 selvstændige, der fik for meget i sygedagpenge i forhold til, hvor meget de arbejdede. I alt sikrede gruppen en fremtidig besparelse for kommunen på 1,3 millioner kroner på sygedagpengeområdet. I 2017 er der fundet 22 selvstændige, der i alt har fået udbetalt lidt over en millioner kroner for meget om året. På dette område har Connie Høj forståelse for, at der sker fejl. - Du bor tit privat, hvor du arbejder, og man tænker nok ikke over, at man ikke må tage telefonen eller gå ud på værkstedet, hvis man er 100 procent sygemeldt. Så skal man have en ordning, hvor man måske er 75 procent sygemeldt eller 50 procent. Det er lidt en forskel fra at være lønmodtager og gå på arbejde hver dag. Hvis man er syg, så er man syg og kommer ikke på arbejde, siger hun.