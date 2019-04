Farverig velkomst til medarbejderne i Østervang

Varde: I mange byer over hele landet blev der i weekenden demonstreret mod nedskæringer i normeringer til daginstitutioner. Forældrerådet for daginstitutionen Østervang i Varde valgte en anden, positiv demonstrationsvinkel.

Søndag aften pyntede de børnehaven med flag, balloner, papmedaljer og skriftlige krammere, så personalet mandag morgen fik en positiv start på en ny arbejdsuge.

- Vi sætter stor pris på alt det arbejde, de gør, til trods for, at de ikke altid har de bedste vilkår for at udføre deres arbejde til egen tilfredsstillelse. De er skyld i, at vi hver dag trygt kan aflevere vores børn, når vi selv skal på arbejde, og det er vi dem evigt taknemmelige for, fortæller formanden for forældrerådet, Gitte Thomsen.

Gitte Thomsen havde sammen med de øvrige forældre i rådet brugt weekenden på at male og tegne plakater, der mandag morgen bød alle velkommen til Østervang.

- Når politikerne ikke magter at værdsætte dem, så må vi som forældre vise, at det gør vi, siger hun.