Farvel til et stykke historie midt i Alslev

Fra 1931 frem til 2014 drev tre tømrermestre værksted i Bredgade i Alslev, søndag mødtes tidligere medarbejdere for at sige farvel til bygningen.

Alslev: De to seneste ejere af tømrerværkstedet på Bredgade 21 i Alslev var med, da de sammen med tidligere medarbejdere genopfriskede minderne fra tiden på værkstedet søndag formiddag.

Det var Alslev Sognearkiv, der havde inviteret og sørget for både sodavand, håndbajere og pølser.

- Hvis man kan holde rejsegilde, kan man også holde nedrivningsgilde, siger Hans Ole Villadsen, formand for Alslev Sognearkiv.

Han synes, det er vigtigt at få sat et punktum for et sted, der så centralt i byen:

- Fordi den lille fortælling skaber forståelse for den store fortælling.