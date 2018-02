Farvel til en levende legende i frivilligt ældrearbejde: Jeg måtte da knibe en tåre

Ketty Bundgaard vil have mere tid til sig selv, men hun lægger heller ikke skjul på, at helbredet ikke er det bedste. Arkivfoto: Morten Nielsen

Hun har næsten synonym med Sognelunden, der er et plejehjem. Men nu har Ketty Bundgaard trukket sig tilbage fra venneforeningen.

Agerbæk: 20 års frivilligt arbejde for de ældre i Agerbæk har budt på en mængde dejlige oplevelser for Ketty Bundgaard, 71 år. Men nu er det slut. På generalforsamlingen tirsdag trak hun sig fra bestyrelsen i foreningen Sognelundens Venner. Sognelunden er det lokale plejehjem. Ketty Bundgaard har været formand for støtteforeningen siden 2003. Det var planlagt, at Ketty ville trække sig. Alligevel var det overvældende, at beslutningen blev ført ud i livet på generalforsamlingen. - Jeg måtte en knibe en tåre, siger Ketty Bundgaard.

Generalforsamling Ved generalforsamlingen i Sognelundens Venner trak Margit Mikkelsen sig også efter 26 år.



Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.



Ketty Bundgaard er fortsat medlem af Ældrerådet i Varde Kommune.

Sognelunden var lukningstruet Hun kan nemlig se tilbage på mange gode stunder i arbejdet for at støtte Sognelunden. Mest klart står tiden, da Sognelunden var lukningstruet som plejehjem. Det var Sognelunden i forbindelse med kommunesammenlægningen. Men blandt andet på grund af venneforeningens protester bestod det. - Vi lavede blandt andet en underskriftsindsamling. Det betød meget, at vi kunne bevare Sognelunden, også når det kommer til arbejdspladser i byen, siger Ketty Bundgaard.

Det menneskelige aspekt Men der er selvfølgelig først og fremmest der menneskelige aspekt i at lave frivilligt arbejde på et plejehjem. Det har Ketty Bundgaard nydt. - Vi var på sommerhusferie i Bork Havn med beboere. Der var min ven og mig med. Det var rigtig sjovt. Der er selvfølgelig også ældre, der ikke opfører sig pænt, fortæller Ketty Bundgaard. Men det hører også med til at arbejde frivilligt på et plejehjem, at man ser skyggesiderne af at blive ældre, vurderer Ketty Bundgaard.