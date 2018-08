Farligere skolevej og ingen adgang til nyt bibliotek: Forældre er bekymrede over besparelser på skolebyggeri

Ved Agerbæk Skole skal der bygges et nyt bibliotek, da man slår skolebiblioteket og folkebiblioteket sammen. Derudver skal der bygges en ny multihal. Arkivfoto: John Randeris

Den seneste udsættelse af renoveringen på Agerbæk Skole vækker bekymring i Agerbæk Udvikling. Den frygter, at besparelsen, der skal findes, kan betyde, at indgangen bliver samme sted, og dermed skal børnene stadig køre en farlig vej til skole.

Agerbæk: Den seneste udsættelse af byggeriet på Agerbæk skole vækker bekymring i Agerbæk Udvikling. De frygter, at besparelserne, der skal gennemføres, kan få alvorlige konsekvenser. - Hvis man er nødt til at pille noget af byggeriet, så er man nødt til at fjerne et nyt indgangsparti, hvis man skal finde de penge, som skal bruges, siger Stinne Toft, som er formand for Agerbæk Udvikling. Konsekvenserne vil opstå, hvis man skal fjerne en ny indgang, som skal bruges til at binde Agerbæk Skole bedre sammen med Agerbæk by. Det kan ifølge Stinne Toft være konsekvensen, når der skal skæres i bygningsmassen. - Det betyder, at børn skal krydse en livsfarlig viadukt. Derudover betyder det, at besøgende til det nye bibliotek skal gennem en fagfløj på skolen, siger hun. - Hvis besøgende til det nye bibliotek skal gennem skolen udenfor dens åbningstid, så betyder det, at der skal investeres i et alarmsystem, og det tror jeg ikke, at man har tænkt på, siger Stinne Toft.

Jeg er ked af det, når vores ønsker og budgettet ikke kan nå hinanden, og så håber jeg, at vi kan lave nogle kompromisser, så flest mulige af vores ønsker kommer med. Kenneth Bjerre, skoleleder på Agerbæk Skole

Klart byggeri er blevet dyrere Formanden forklarer samtidig, at det er klart, at det opsving, som økonomien er i, gør, at materialer og håndværkere bliver dyrere, end da byggeriet oprindeligt blev planlagt. - Man begyndte at arbejde med det her i 2013, og siden har Varde Kommune blandt andet været ramt af et anlægsstop, så man ikke har kunnet bygge det, siger Stinne Toft.

Det er træls Kenneth Bjerre er skoleleder på Agerbæk Skole, og han er frustreret over, at man kan blive nødt til at sløjfe den nye indgang. - Vi vil gerne binde byen bedre sammen, og det ville vi gøre med den nye indgang. Samtidig med det ville den være placeret tæt på den nye multihal og på det nye bibliotek, forklarer Kenneth Bjerre. - Det er lidt træls for os, fordi den nye indgang er essentiel. Det er meningen, at man på det nye bibliotek skal kunne komme ind udenfor skolens åbningstid med sit sygesikringskort, og det er nødvendigt at indgangen er tæt på det nye bibliotek rent sikringsmæssigt, siger skolelederen.