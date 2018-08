Fare for skolelukning? Børnetallet falder fortsat

Selvom der faktisk bliver lidt flere børnefødsler frem mod 2030, så vil de årgange, der begynder i skole, længe fortsætte med at være mindre end de årgange, der forlader skolen. Borgmesteren erkender, at det kan ende i, at politikerne skal diskutere lukning af en børneby.

Varde Kommune: I årevis af antallet af skolebørn faldet, og nu er der kun 6.744 børn i alderen 6-16 år. Men det bliver værre. I 2030 er der 6.181. Det er ikke, fordi der er nedgang i antallet af fødsler længere. Det ser faktisk ud til, at der bliver en mindre stigning af børn under tre år. Problemet er, at stigningen ikke er særlig stor, og derfor vil vi stadig se en længere årrække, hvor de årgange, der forlader skolen, er større end de årgange, der begynder i skolen. Derfor falder antallet af elever i skolerne frem til 2028, før det begynder langsomt at stige igen. Særligt voldsom er tilbagegangen i de fire byer, der allerede er udfordrede. I Sig, Lunde, Horne og Starup-Tofterup er børnehave og skole slået sammen til en børneby, fordi børnetallet er lavt. Men det falder yderligere. Det er ikke muligt at se i prognosen, hvor mange børn der er forventet i de årgange, der er i de fire børnebyer. Men hvis man kigger på antallet af børn mellem 6 og 16 år, så er der et fald i de fire byer på mellem 11 og 25 procent i perioden fra 2018 til 2030.

Udviklingen i børnebyerne I børnebyerne går børn mellem tre og cirka 12 år. I prognosen er inddelingen dog ikke lavet, så det passer med børnebyerne. Tallene herunder er derfor antallet af børn i alderen 6-16 år i 2030 (tal i parentes er antallet af børn i 2018):Horne: 143 (161). Tilbagegangen er på 11 procent.



Sig: 142 (180). Tilbagegangen er på 21 procent.



Starup-Tofterup: 128 (163). Tilbagegangen er på 22 procent.



Lunde/Kvong: 168 (225). Tilbagegangen er på 25 procent.

Udelukker ikke lukning Med den nye skolestruktur er det besluttet, at en børneby skal have mindst 100 børn. Hvis børnebyen får mindre end det, så skal politikerne tage stilling til, om børnebyen skal lukke. Hvis prognosen viser det, der reelt kommer til at ske, så er der umiddelbart ingen børnebyer, der ender under 100 børn, hvis alle børnene vælger den lokale skole. Men særligt Starup-Tofterup ender tæt på grænsen. - Det vil komme voldsomt pres på, at der er børn nok i de børnebyer, siger borgmester Erik Buhl (V).