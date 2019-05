Far skal også have motion

VEJEN: Grundlovsdag er ikke blot dagen, hvor vi skal stemme til folketingsvalget. Det er også Fars Dag, og firmaidrætten i Vejen tilbyder motion til mænd.

Der er tale om et landsdækkende arrangement, der afvikles i 40 byer landet over.

Udviklingskonsulent i Dansk Firmaidrætsforbund, Dan Hansen, glæder sig og siger:

- Centralt fra - og ude lokalt - er der lagt en del ressourcer i at stable oplevelsesrige events på benene, så vi håber, at arbejdet bliver honoreret med et stort deltagerantal. Vi ved, at mange mænd pludselig mister pusten til motion, og den tendens vil vi modvirke med Mænds Motionsdag.

I Vejen lyder opfordringen:

- Tag dine kammerater og kollegaer med til sjov motion og fællesskaber på Fars Dag. Vi mødes i Vejen Idrætscenter på Den grønne plads (udeområde). Du vælger selv, hvilke af de forskellige aktiviteter du ønsker at deltage i. Grillen er tændt, og der serveres grillpølser samt fadøl.

Der afvikles i Vejen en motions-floorball-turnering for firma- og vennehold. Der gives introduktion til Crossfit, og på Kvickly-Banen tilbydes padelsport, der består af 20 procent squash og 80 procent tennis. En instruktør giver en kort introduktion og sætter spillet i gang. Derudover er der motionsboksning