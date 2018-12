Far og datter står bag det første halbal i syv år: De gør det igen

Hodde-Tistrup: Datter Ditte Kristiansen på 12 år fra Horne nord for Varde fik ideen til at holde en fest for de helt unge. Far Søren Kristiansen var med på den. Lørdag blev halballer i en version 2.0 genoplivet i idrætshallen i Tistrup. Og det bliver ikke det sidste.

- Vi holder et til, siger far Søren Kristiansen, selv om han ikke er helt oppe at ringe over det antal publikummer, der kom. Der kom cirka 80 - alle i alderen 12-13 år. Det betyder, at arrangementet giver underskud, men ...

- De kom fra Ølgod, Tistrup, Horne og Sig, siger Søren Kristiansen.

Der er 80 unge i den alder rigtig mange i forhold til potentialet. Derfor har Søren mod på mere.

- Men vi vil gerne have unge fra andre dele af Varde Kommune. Og så vil vi også gerne have fat i nogle et par år ældre - 14-15 år, siger Søren Kristiansen.

Derfor er det nu planlagt, at der arrangeres endnu et halbal. Det bliver antagelig den 24. maj.

- Men datoen ligger ikke helt klar, siger Søren Kristiansen