Fantastisk fodboldstævne - men færre melder sig til

I 12 år har den store fodbolddag på stadion i Tistrup trukket alle kommunens børn. Men tilmeldingerne er faldet markant, og nu vil arrangørerne finde ud af hvorfor.

Tistrup: På banerne løber børn frem og tilbage mellem mål og bold og hinanden. Bane ved siden af bane, 30 kampe afvikles sideløbende, for før middag skal 205 skolehold have mødt hinanden på kryds og tværs i de indledende runder. Den store fodbolddag i Tistrup bliver arrangeret i et samarbejde mellem boldklubben og skolen, og 100 frivillige gør det hele til en leg. - Er det ikke fantastisk? Vi har et fællesskab, og alle byder ind. Kvinderne hjælper her i køkkenet, og mændene dømmer. Mødre, fædre, pensionister og efterlønnere, siger Helle Brun og kigger stolt rundt i det store køkken. Hun var oppe klokken 05 for at røre dej. Klokken 06 mødte de første mange frivillige for at bage pølsehorn og pizzasnegle, og i teltet er risengrød, wraps, sandwich og især bananer i franske hotdogsbrød et hit.

Søs Brink Nielsen fra 6. a på Janderup Skole er en kreativ pige. Hun har selv designet og produceret kostumet, der gør hende til maskotten Flash, som følger skolens heppekor. Foto: André Thorup

Færre og færre er med Bag læhegnet ovre på den anden side spiller de ældre elever, og nedenfor banerne mellem oppustelige bander spiller de yngste. Fodbolddagen er for alle aldre, men det er ikke længere alle, der kommer. - Vi plejede at være alle fra Ølgod Skole, men i år er det kun 6. årgang, der er afsted, siger Jette Frederiksen, idrætslærer på Ølgod Skole. - Måske er det, fordi der ikke er penge nok. Hver årgang har et beløb til hele året, og stævnet koster 150 kroner per hold. Men det er ærgerligt. Vi cykler de 12 kilometer for at spare penge. Så eleverne mødte ind 7.30, siger hun. Der er 1200-1300 børn til fodbolddag 2018. Gitte Pallesen er en af de utrættelige frivillige, der står for organisering af hold og kampe, og som på dagen sidder bag mikrofonen, kalder holdene ud og fløjter i gang og fløjter kampe af. - Prøv at se alle de glade børn, siger hun som forklaring. For 12 år siden tog hun tjansen, fordi hendes egne børn var med. Nu har hun, ligesom mange af de andre frivillige, ikke længere børn i skolen. - Vi har jo også pensionister, der hjælper. De står for at dirigere trafikken om morgenen. Jeg skal bare ringe til Pusser Plauborg, så tager han sig af at skaffe dem, siger hun glad.

Hans Ole Hansen vil have undersøgt, hvorfor deltagerantallet er gået tilbage med en tredjedel. Foto: André Thorup

Fald skal undersøges Uanset opbakningen har arrangørerne mærket et fald. Endda et kraftigt faldt i tilmeldinger. - Der er en tredjedel færre børn med i år. Vi var længe oppe omkring 1800 børn. Lige nu overvejer vi at lave et spørgeskema på nettet for at finde ud af, hvorfor færre og færre melder sig til, siger Hans Ole Hansen. Han var i bestyrelsen i boldklubben, da han tog ansvaret for fodbolddagen. I dag har han trukket sig ud, men fodbolddagen fortsætter han med. - Det er jo fint med sportslige aktiviteter for børn, siger han. Alle børn på banerne og langs banerne ser ud til, at han har ret. Af en eller anden grund er det bare stadigt færre, der svarer ja, når invitationen til den årlige fodbolddag lander i postkassen hos samtlige skoleklasser i kommunen.

Helle Brun står for kantinen på Trane Skole, og på fodbolddagen står hun for de store madtelte og de mange frivillige. Hun elsker sin by, hvor alle gladelig hjælper, og hvor alle gør de ting færdige, de står med, uden at nogen skal rende og holde øje. Foto: André Thorup

Gitte Pallesen er stævneleder, hun arrangerer alle de frivillige dommere og er i teltet, hvor kampene bliver råbt op og fløjtet igang og fløjtet af. Foto: André Thorup

Xander Østergaard Hegemann fra Skovlund er henne og få en af favoritterne på fodbolddagen: En banana-dog. Vi kan røbe, at opskriften er fransk hotdogbrød med banan og chokoladesovs, og det smager fremragende. Foto: André Thorup

Trane Skoles Horneafdeling har malet plakater hjemmefra, så der altid er nogen, der hepper på de andre. - Det er fordelen ved at være en lille skole, siger lærer Lene Ansberg om opbakningen. Foto: André Thorup

Så er der kamp mellem 5. klasser fra Alslev og Sct. Jacobi Skole. Dommer Morten Pedersen har nok at gøre med at styre løjerne. Foto: André Thorup

Kaffe og the til alle voksne er en fin service på fodbolddagen, hvor Svend Aage Sørensen i de seneste mange år har trukket trækvognen. ? Det er sgu hyggeligt. Folk ser altid glade ud, når vi kommer. Hvis bare det ikke regner, siger han, da en ny byge sætter ind. Svend Aage følges med Jørgen Andersen som fast makker på kaffevognen. Foto: André Thorup

Ultra-lokalopgør mellem to 1. klasser fra hver sin afdeling af Trane Skole - Horne mod Tistrup. Foto: André Thorup

Ethvert fodboldhold med respekt for sig selv har også et heppekor. Og de har deres egne konkurrencer på fodbolddagen. Foto: André Thorup