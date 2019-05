Familien Slaikjær er fortsat interesseret i Hafnia-grunden

Blåvand: Ejeren bag Hvidbjerg Strand Feriepark, familien Slaikjær, var i sin tid med til at få udpeget Hafnia-grunden og Hvidbjerg Strand som et at de ti steder i landet, hvor der kunne dispenseres fra de normale regler for byggeri i kystnærhedszonen. Oprindeligt var det et krav, at der skulle være en investorer klar, så både stat og kommuner ikke brugte penge på luftkasteller. Og det var Hvidbjerg Strand Feriepark garant for.

I mellemtiden har Hvidbjerg Strand Feriepark bygget sit eget Strandhotellet og 23 eksklusive strandvillaer, som i øvrigt ligger betydeligt tættere på Vesterhavet end de påtænkte hotelhuse på Hafnia-grunden.

Og for få uger siden købte familien Slaikjær det historiske Strandhotellet i Vejers, der skal rives ned for give plads til et nyt strandhotel.

Så er de fortsat interesserede i at købe Hafnia-grunden?

- Det har vi ikke taget stilling til, så længe vi ikke ved, om det bliver til noget. Men jeg er ikke afvisende, siger direktør Steen Slaikjær.

En ting er muligheden, noget andet er prisen og muligheden for at låne penge til projektet.