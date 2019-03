Familielæge i tredje generation: Både hans farfar og far havde egen praksis - det har Mads nu hos Jacobilægerne

Varde: Mads Hasling Gottschau har taget det sidste år af sin speciallægeuddannelse i almen medicin hos Jacobilægerne i Varde. Han er blevet så glad for både patienterne og kollegaerne, at han ved årsskiftet indgår som medejer.

- Jeg skal overtage Michael Christensens godt 1800 patienter, og det glæder jeg mig vildt til, siger 35-årige Mads, der siden gymnasietiden er gået målrettet efter drømmen om at få egen praksis.

Han er oprindelig fra Køge, har læst medicin i Odense men har nu bosat sig sammen med sin hustru og parrets to drenge i Hjerting.

- Både min far og min farfar havde lægepraksis, så det ligger til familien, tilføjer han.

Fra den 1. juli vil Michael Christensen ikke længere være ved Jacobilægerne, for han er i fuld gang med at opstarte et nyt lægehus i Gjesing ved Esbjerg.

- For patienterne bliver overgangen indtil skæringsdatoen glidende, hvor både Michael og jeg er her sammen og på skift. Det officielle ejerskifte bliver først gældende fra 1. januar 2020. Jeg glæder mig utrolig meget til at lære alle "mine" patenter at kende, siger Mads Hasling Gottschau.