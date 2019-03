Fakta om de nye øvelsesområder

På kortet kan man se de nye øvelsesområder markeret med rød, gul og lyseblå farve.

Det nuværende Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er tegnet ind med en mørkeblå farve og er på cirka 6.000 hektar.

Ifølge den nye aftale mellem Forsvaret og Naturstyrelsen udvides øvelsesområdet med godt 8.000 hektar til 14.000 hektar.

I de røde områder må der holdes øvelser op til 75 dage, mens der i de gule og lyseblå områder må holdes øvelser op til 28 dage om året.

De to sydligste røde områder er Vejers Klitplantage og Bordrup Plantage. De områder må Forsvaret som noget nyt anvende til skarpskydninger. I dag har Forsvaret kun et sted på Bornholm med mulighed for skarpskydning i et skovområde.