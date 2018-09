Fagforening og kommune undrer sig over årlige løntillæg til medarbejderne på Tippen - men de er lovlige

JydskeVestkysten har prøvet at sammenholde de årlige udbetalinger med de beløb, som Tippen sidst på året ikke har brugt og derfor overført til det næste år. Hvis der var tale om overskudsdeling, så burde medarbejderne få større beløb de år, hvor Tippen også budgetoverførte store beløb. Så klar en sammenhæng ser der ikke ud til at være.

"Grunden til, at nogen kan tolke det som overskudsdeling, er, at det er givet til alle medarbejdere," skriver Varde Kommune.

Via stikprøver har Varde Kommune konstateret, at der er uddelt årlige engangsbeløb til medarbejderne i alle år siden 2007, hvor Tippen blev kommunal.På grund af et nyt lønsystem er det kun fra 2012, at Varde Kommune har kunnet finde præcise tal for udbetalingerne. Det stod i rapporten fra BDO, at det sidste år med engangstillæg til medarbejderne var 2015. Det er forkert. Der blev også givet et tillæg i 2016. Så meget har medarbejderne fået: 2012: 59 personer har fået i alt 585.567 kroner som "tillæg". 2013: 59 personer har fået i alt 551.550 kroner for "initiativ og engagement". 2014: 51 personer har fået i alt 487.431 for "engagement". 2015: 71 personer har fået i alt 704.002 for "engagement". 2016: 69 personer har fået i alt 647.121 for "engagement".

Uddelt som Ny Løn

To af de tidligere afdelingsledere på Tippen, Sanne Hansen og Ilse Thomhav, fortæller, at de ikke oplevede det som noget fordækt, at de fik et årligt engangsbeløb. De forstår ikke, at det er blevet omtalt som overskudsdeling, for de har altid opfattet det som en udbetaling via Ny Løn-systemet. Ny Løn er det lønsystem, der har været brugt i det offentlige siden 1997. I det lønsystem er det muligt at give ekstra løntillæg fra en kommunal institutions eget budget.

Varde Kommune bekræfter nu, at løntillæggene er givet via Ny Løn, og der foreligger aftaler om udbetalingerne, der er underskrevet af både forstander og tillidsrepræsentant. Der er derfor intet ulovligt i, at pengene er givet.