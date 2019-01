Fællesråd nedlægges trods protest

Varde Kommune: Fire skoler - der består af flere matrikler - er imod at nedlægge Fællesrådet, der har været Varde Kommunes forum for skolebestyrelsesformænd. Det viser høringssvar.

Rådet bliver nedlagt, fordi kommunen er blevet inddelt i fire områder, og Udvalget for Børn og Læring vil fremover mødes med alle skoler og børnehaver samlet i hvert område. Peder Foldager (V), formand for børn og læring, siger dog, at han ved, at skolebestyrelsesformændene har fået et nyt forum, der er organiseret under Skole og Forældre, og hvis det forum ønsker et møde med udvalget, så er det velkommen til at henvende sig.

Høringssvarene viser, at der er flere skoler, der er kritiske over for, at både skoler og børnehaver deltager i møder med politikerne fremover.

- Jeg synes, de to første møder har været ganske udmærkede. Vi har siddet i en blandet forsamling og diskuteret, hvordan barnet udvikler sig fra nul til 18 år, og hvordan vi skal arbejde med det, siger Peder Foldager.