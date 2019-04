Facebookopslag førte til køretur med minister i ambulance

Et kritisk indlæg

Der var en optakt til køreturen for cirka to måneder siden. Her skrev Rico Wind Mathiesen et Facebook-opslag, der var henvendt til Sophie Løhde (V). Det var et ret kritisk opslag, der førte til, at de to mødte hinanden til en debat i Go' Aften Danmark på tv. Det var her, Sophie Løhde spurgte, om hun kunne komme ud og køre en tur med Rico Wind Mathiesen. Det var han med på, hvis ministeren kunne få det arrangeret med hans chefer.

- Jeg synes, det er prisværdigt, at Sophie Løhde gerne vil se vores hverdag, siger han.

- Jeg håber, hun får et indblik i den dagligdag, hun er med til at regulere.