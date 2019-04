Fårets Dag: Får får får? - nej - får får lam

Varde: Påskelørdag 20. april åbner de danske fåreavlere dørene op og byder alle indenfor til Fårets Dag. Der bliver rig mulighed for at klappe de nyfødte lam, lyder det i en pressemeddelelse fra Sydvestjyske Fåreavlere.

Lokalt holdes Fårets Dag på Kærgård Ile de France, ved Stage Bjerring, Toftnæsvej 25, Varde, kl. 10-16.

Rundt om i hele landet slår næsten 50 fåreavlere stalddøren op til Fårets dag. Der fødes mange lam i de danske fårebesætninger netop omkring påske, derfor er Fårets Dag en unik mulighed for at opleve en fårebesætning og se de små lam hoppe omkring. Læmmeperioden er årets højdepunkt som fåreavler, hvor de fleste får hele deres produktion. Hvem bliver ikke glad af at se dikkende haler på lam der dier, og høre lam og får, der kalder på hinanden?

Hvis man går med tanker om selv at holde får, så kan man blive inspireret og samtidig benytte lejligheden til at få en snak om glæden ved at holde får, de mange forskellige racer og deres egenskaber.