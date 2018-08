Ho: Jeanette Cassøe, kromutter fra Horne, fik ikke mange timers søvn fra fredag til lørdag. Hun lavede regnskab efter lukketid midnat, og hun stod op klokken 04.30 for at bage morgenkager.

- Vi regner med at sælge 2-3000 portioner mad i løbet af dagen, siger hun.

Hun har lige tørret alle de lejede køkkenborde og maskiner af igen. Kroen har en elitesmiley, og den skal ikke have ridser i lakken, bare fordi hun lod sig overtale af manden og sin far til at tage på marked.

- De har begge to været kræmmere herude, og det var deres idé, siger hun.

Da hun havde hørt på dem længe nok, gik hun til Ho Fåremarkeds forpagter, Heidi Conradsen, og siden årsskiftet har hun forberedt sig på opgaven.

- Vi har frivillige fra Horne Idrætsforening til at hjælpe. Så får foreningen betaling for det, siger hun om at få enderne til at hænge sammen.

Kroen i Horne skal også holdes åben, men kræfterne er sat ind på Ho, hvor det store banner foran teltet cementerer, at kroen griber chancen for at gøre sig kendt i en bredere kreds, som stedet at holde fest.

- To af børnene hjælper, min far er i køkkenet og min mor har også været ude at hjælpe. Vi har nogle rigtig gode forældre, der altid støtter os, så jeg håber, vi får opgaven igen næste år, siger Jeannette Cassøe.