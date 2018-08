Få overblikket over sagen her: 35-årig tysk mand sigtet for vold mod døtre på ni og 11 år

Mandag efterlyste politiet en mand for at slå to små piger på strand i Blåvand. Nu er den mistænkte fundet, han var i et sommerhus i Blåvand.

BLÅVAND: Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt tidligt onsdag morgen en 35-årig tysk mand i et sommerhus i Blåvand i forbindelse med efterforskningen af en anmeldelse om vold mod flere mindreårige piger. Politiet modtog anmeldelsen søndag aften, da en kvindelig kondiløber på Hvidbjerg Strand i Blåvand fortalte, at hun havde set en mand give en pige et kraftigt slag i ansigtet. Hun skulle også være presset ned i strandsandet. Desuden blødte det fra en anden piges mund, mens en tredje pige overværede hændelsen. Vidnet vurderede pigerne til at være mellem seks og ti år gamle.

Anmeldelsen førte til, at politiet mandag bad offentligheden om hjælp til at identificere gerningsmanden samt det køretøj, som personerne kørte rundt i.

Den 35-årige mand er sigtet for vold efter straffelovens paragraf 244.

Ved afhøringen kom det frem, at det drejer sig om to døtre på ni og 11 år, som manden nu er sigtet for at have øvet vold imod.