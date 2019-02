Få overblikket: Her er det væsentligste i sagen om illegal arbejde i rengøringsfirma i Varde

Politiet har sigtet fem for at arbejde ulovligt i Danmark i forbindelse med deres ansættelse i rengøringsbranchen. Samtidig har Varde Kommune opsagt sin kontrakt med KN Rengøring.

Varde Kommune: Varde Kommune har politianmeldt KN Rengøring, fordi der ifølge kommunen er en række kritisable forhold. Det har ført til, at Varde Kommune har opsagt kontrakten med KN Rengøring med øjeblikkelig virkning, og politiet har anholdt fem personer, der er sigtet for at arbejde ulovligt i Danmark.

JydskeVestkysten har henvendt sig til KN Rengøring for at fortælle, at avisen ønsker en kommentar fra virksomheden. KN Rengøring har ikke ringet tilbage, og det er ikke muligt at ringe virksomheden op igen, da det er udenfor telefontiden.

Varde Kommunes kommunaldirektør, Mogens Pedersen, fortæller, at sagen begyndte fredag den 1. februar, da en person, der gør rent på en af Varde Kommunes matrikler, henvendte sig til Varde Kommune. Det førte til et møde.

- Han fortæller om sine oplevelser. Det er voldsomme forhold, han fortæller, men samtidig på troværdig vis, siger han.

- Han fortæller os om måden, man rekrutterer personale på, at han ikke har fået løn, og at han ikke har opholdstilladelse og flere andre forhold, der er meget, meget kritiske.