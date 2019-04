Få byer får meget - mange byer får næsten ingenting til byudvikling

På foranledning af Lokallisten har Varde Kommune lavet en opgørelse over, hvad de enkelte byer og sogne har fået til anlæg og byudvikling siden kommunesammenlægningen i 2007.

Varde Kommune: Siden kommunesammenlægningen i 2007 og til og med 2017 har Varde Kommune brugt godt 1,5 milliarder kroner i anlægsudgifter. Udgifter, som alle skatteborgere i Varde Kommunes sogne har været med til at betale. Hvis man ser tilbage på de seneste to byrådsperioder fra 2010-2017, så får følgende sogne suverænt mest per indbygger i samlede anlægsudgifter. Det er Blåvandshuk, Tistrup, Ansager, Varde, Nørre Nebel og Ølgod. Blåvandshuk topper med 49.671 kroner, hvilket skyldes opførelsen af Tirpitz sammenholdt med, at der kun bor godt 300 i Blåvand. Tistrup har fået 33.765 kroner per indbygger, mens Ansager og Varde tilsvarende har fået 31.101 kroner og 30.344 kroner per indbyggere. Nørre Nebel og Ølgod har fået 24.631 og 18.115 kroner per indbygger. En så stor by som Outrup har kun fået 1.743 kroner per indbygger i samme periode, ligesom byer som Alslev, Skovlund, Lunde og Horne må spejde langt efter kommunale kroner til anlæg. Lydum og Lønne har ikke fået en eneste krone.

Foto: Henrik Reintoft I tabellen her ses de samlede anlægsudgifter til byudvikling i Varde Kommune i årene 2007-2017 og 2010-2017. Den sidste periode er de seneste to byrådsperioder.

De store byer Det er Lokallisten, der har bedt Varde Kommune om at lave oversigten, som JydskeVestkysten efterfølgende har bearbejdet. En oversigt, hvor udgifter til byudvikling og forskønnelse per sogn også er opgjort for sig selv. For gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen (L) er den oversigt, den mest vigtige. - For Lokallisten handler det ikke om millimeterdemokrati. Hvis man ikke har et plejehjem, en skole eller en børnehave, så er der naturligvis ikke så mange anlægsudgifter, siger Henrik Vej Kastrupsen. Så derfor finder han udgifterne til byudvikling og byforskønnelse langt mere interessant. Han påpeger, at den fysiske udvikling i en by er det, som borgerne oplever. Og i mange år har indtrykket fra landsbyerne været, at de store byer får langt flere penge til byudvikling, hvilket opgørelsen i ved udstrækning bekræfter. Blåvandshuk topper igen med 48.501 kroner i perioden mellem 2010-2017. Billum ligger lidt overraskende som nummer to med 7.572 kroner, hvilket dog skyldes, at renoveringen af Tarphagebroen er med. Varde by følger efter med 6.645 kroner til byforskønnelse, mens Ølgod og Nørre Nebel følger efter med 5.989 kroner og 5.583 kroner. Kommunen tredjestørste by, Oksbøl, har fået 2.195 kroner til byforskønnelse i samme periode. Outrup har kun fået 639 kroner.

Vigtig debat Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, har ofte måttet forsvare fordelingen af anlægskronerne, mens millionerne er regnet ned over Varde by. Og han er meget glad for opgørelsen. - Jeg er glad for, at det kommer frem. Det kan godt være, at vi kommer på arbejde og skal prioritere anderledes i fremtiden, siger Preben Friis-Hauge. Men han ser intet forkert i tidligere års fordeling af anlægskronerne. Steen Holm Iversen (LA) bakker op om Lokallistens ønske om at få lavet opgørelsen. - Lokallisten har rejst en vigtig debat. Men man skal tænke sig godt om. Vores fornemmeste opgave er at se på helheden og skabe en balance, siger Steen Holm Iversen. Som Preben Friis-Hauge påpeger han også, at nogle byer er helt fantastiske til selv at skaffe midler fra fonde, hvorfor tallene i sig selv ikke er udtryk for, at nogle byer forfalder. Årre er et fremragende eksempel.