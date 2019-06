FV2019: Vælgerne vælter stemmestederne i Varde Kommune

Varde Kommune: Ifølge de seneste tal for valgdeltagelsen til folketingsvalget tyder meget på, at vælgerne i Varde Kommune slår det seneste folketingsvalg. Da stemte 86,9 procent.

Siden de 23 stemmesteder i kommunen åbnede klokken 08.00, er vælgerne strømmet ind. Klokken 15.00 havde 51,8 procent af vælgerne i Varde Kommune stemt mod 39,8 procent ved folketingsvalget i 2015. En stigning på 12 procentpoint. En del af det skyldtes dog tilsyneladende, at folk har stemt tidligere på dagen i forhold til for fire år siden. Klokken 18 var det nemlig 73 procent, der havde stemt mod 70,3 procent for fire år siden. En stigning på 2,7 procentpoint.

Valggeneral Gitte Kiel fra Varde Kommune fortæller sent på eftermiddagen, at på kommunens største stemmested i Varde Fritidscenter har der hele dagen været mange vælgere.

- Jeg synes, der har været mange børnefamilier, siger Gitte Kiel.

Et tegn på at det er en fridag, og at folk har tid til at stemme. Med i beregningen skal dog også med, at valgstederne i dag åbnede klokken 08.00 mod klokken 09.00 for fire år siden.

På top tre med stemmeprocent klokken 18.00 ligger: Blåvand - 79,9. Sig: 78,7. Alslev og Skovluind har begge 76,5.

Fåborg ligger i bunden med en stemmeprocent på 67,4 klokken 18.00.