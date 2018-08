Evald om at bo nabo til en usikret overkørsel i 43 år: Det værste var tåge

Sig: Han har ikke tal på, hvor ofte han selv har bevæget sig over den usikrede overgang med nummeret 161. 82-årige Evald Johnsen og hustruen Solveig fra området nord for landsbyen Sig har nemlig været nabo til overkørslen i 43 år. Og det har parret altså overlevet, selv om der ikke er blink, og selv om bommene er noget, som trafikanterne selv betjener. Nu kom nyheden fra Banedanmark så om, at det er slut med tre ubevogtede overkørsler på stribe i Sig. Den ene af disse overkørsler, den med nummeret 163, var rammen om en dødsulykke den 19. juni, og siden er der presset på for at få overskæringerne sikret. Afkørsel 163 og 162 lukkes helt, mens afkørsel 161 sikres. - Bedre sent end aldrig, siger Evald Johnsen, som oplyser, at denne sikring skulle være foretaget allerede i 2016. Det var borgerne stillet i udsigt af Banedanmark. Allerede nu arbejdes der på at sikre afkørslen. Den får asfalt og et bump i første omgang. Til næste år kommer der desuden et blink, og så er den sikret. - Det er den mest sikre af de tre overkørsler, for man har et godt udsyn her, siger Evald Johnsen.

I løbet af to uger er to overskæringer nedlagt, og så er der kun passage her. Evald Johnsen har drevet hobbylandbrug her i 43 år og kender overkørslen ud og ind. Foto: Morten Nielsen