Starup: Når byfesten i Starup løber af stablen inden længe, får deltagerne mulighed for at komme et smut til country-byen Memphis uden at krydse bygrænsen.

Den kendte Elvis-entertainer "King Memphis", der er en af Danmarks førende "Elvis Tribute"-artister, giver nemlig koncert i Vester Starup Kirke. Det sker mandag 19. august klokken 19.

Det skriver Starup Menighedsråd i en pressemeddelelse.

Den kendte rockstjerne Elvis Presley var vild med gospel og tilbragte ofte nætterne efter sine koncerter med at synge gospel med sine venner. Det fik ham til at udgive fire LP-plader med gospeltoner, og derudover har han indspillet to ikke-religiøse juleplader. Til koncerten vil "King Memphis" spille sange fra begge kategorier, mens han også vil fortælle historier om Elvis Presley.

"King Memphis" optræder normalt i de farverige og flamboyante kostumer, der kendetegnede Elvis Presley, men i gospel-regi trækker han i et mere afdæmpet kostume.