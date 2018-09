Et skridt frem og to tilbage i erhvervsmåling

Varde Kommunes erhvervsklima toppede i 2016 med en 9. plads. Dengang var ikke et øje tørt, så nedturen til plads nummer 20 sidste år var svær at sluge. I år er det gået yderligere tilbage.

- Jeg mener stadigvæk, at vi hører til i top ti, så jeg er selvfølgelig ked af, at vi er røget ned. Noget af det, jeg er mest ked af, er, at vi har taget et dyk på dialogen med kommunen. Vi blev nummer 11 sidste år og nummer 33 nu. Havde vi holdt sidste års placering, så var vi ikke rykket sådan ned, siger Erik Buhl og fortsætter:

"Men jeg trøster mig med, at vi er i top 20. Det er bare ikke tilfredsstillende, når vi har prøvet at være nummer ni. Jeg mener, vi hører til i top ti, og der skal vi tilbage til," sagde han dengang, i september 2017, til JydskeVestkysten.

- Vi arbejder intenst på at få Varde på landskortet, og der er ydre ting, vi ikke er herre over. For eksempel belåning.

DIs undersøgelse er uundværlig

Kan du ikke blive træt af den her undersøgelse?

- Nej. Vi er i en del af Danmark, hvor vi skal have gode rammevilkår for erhvervslivet. Undersøgelsen fylder meget i både pressen og i den kollektive bevidsthed, men det skal den også. Det er lykkedes DI med den her undersøgelse at få fokus på rammevilkårene i erhvervslivet, og den måde vi agerer på, og det er kun godt, siger Erik Buhl og fortsætter:

- Undersøgelsen holder os til ilden. Selvfølgelig ærgrer jeg mig over de steder, der er gået tilbage. Jeg havde da håbet, at vi var rykket op i stedet for at gå tilbage.

Ud over den store opgørelse er Varde Kommune specielt interesseret i at se, hvordan den placerer sig i forhold til nabokommunerne, som har mange af de ydre forhold, som beliggenhed og logistik, tilfælles med Varde, siger borgmesteren. Mandag aften efter klokken 21.30 bliver alle tal offentlige, og så går sammenligningen i gang.

- Det her drejer sig i den grad om, at vi har fokus på det, vi kan gøre noget ved. Vi vil kigge undersøgelsen nøje igennem, og så vil vi tage fat i hvert enkelt område. Dialogen er noget af det, vi først skal have øje på, for den skal vi have gjort bedre, siger Erik Buhl.

Han fortsætter:

- Selvom nyetablerede virksomheder er gået tilbage, så har vi et rigtig godt iværksættermiljø, og der er nye tiltag på vej, så det tror jeg på, og det glæder jeg mig over.