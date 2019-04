Kirstine Gram Nielsen, 68, har været frivillig i Janus i to år. Hun håber på en udvidelse, men er mest af alt glad for fællesskabet og det sociale på stedet.

Tistrup: Kunstmuseet Janus kan kun eksistere på grund af den store gruppe frivillige, der dedikerer en stor del af deres fritid på at holde kunstmuseet kørende. En af de frivillige er Kirstine Gram Nielsen, som blev engageret i Janus, efter hun gik på pension. Hun synes, det kunne være fint med en udvidelse, men det er ikke noget hun og de frivillige bruger meget tid på at snakke om. - Det lader vi være op til ledelsen. Det ville selvfølgelig give nogle nye muligheder, men det er ikke noget, vi går og snakker så meget om, siger Kirstine Gram Nielsen.

Museets udvikling

De bedste frivillige

Leder af Janusbygningen, Anne Grethe Sværke, har tidligere arbejdet på flere forskellige museer, blandt andet i Billund og Aarhus. Hun mener, at de frivillige i Tistrup er helt specielle.- Jeg har aldrig arbejdet med så dygtige frivillige før. De er selvkørende, ansvarlige og pålidelige. Det er meget imponerende, siger Anne Grethe Sværke.

Kirstine Gram Nielsen mener også, at der hersker en sund kultur blandt Janus' frivillige.- Vi skal selv tage vagter, men det er aldrig noget problem. Det kører som smurt, også fordi folk er gode til at hjælpe hinanden, siger hun.En udvidelse af Janusbygningen ville være et stort kapitel i museets historie og højst sandsynligt bringe nye tider med sig. Kirstine Gram Nielsen kan dog også mærke, at der sket en udvikling i de to år, hun har været frivillig - specielt på ledelsesposten.- Der er meget mere, der er blevet digitalt. Og så har vi fået Anne Grethe som leder, hvilket har været helt fantastisk - hun er helt vildt dygtig og god til at lære fra sig om kunst, siger Kirstine Gram Nielsen.

Janus har i alt over 70 frivillige, der er delt ind i forskellige hold og arbejdsgrupper. Uden dem og deres store engagement, ville museet ikke kunne fungere.