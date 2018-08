Kim Stykkel, butikschef i Fakta Nørre Nebel, tiltræder som ny købmand i Nymindegab til september - han går i kompagniskab med købmands-parret, Annette Søndergaard og Jens Kristian Høy.

Nymindegab: Kim Stykkel var også på tale, da der i første omgang skulle ansættes købmand i Let Køb i Nymindegab - og nu har han sagt ja. Det glæder Søren Rotbøl Jepsen, formand for Nymindegab Invest Aps, der har samlet penge ind og købt bygningen. - Vi kan ikke ønske os nogen bedre, og vi er vildt glade. Vi ved, hvad Kim står for, og hvad han kan - det er en glæde for byen, siger formanden og tilføjer, at købmand Camilla Larsen fra Lydum stoppede af personlige årsager. Søren Rotbøl Jepsen roser Kim Stykket for, at han tør kvitte sin trygge og faste stilling og faste løn i Fakta til fordel for et liv som selvstændig købmand i Nymindegab. - Det er friskt, men nogle gange må man ofre sig og tage chancer, hvis man vil være selvstændig, siger han og tilføjer: - Der er et kæmpepotentiale i butikken, hvis den bliver drevet rigtigt. Der kører mange biler igennem byen, og det er et spørgsmål om at få dem til at holde.

Kim Stykkel Ny købmand i Let Køb Nymindegab den 1. september - sammen med ægteparret Annette Søndergaard og Jens Kristian Høy. De ejer 50 procent hver.Juli 2013-september 2018: Butikschef i Fakta i Nørre Nebel, som han tidligere var med til at starte. Gjorde Fakta til årets butik i 2015.



2011-2013: Souschef på Statoil i Ølgod og Varde.



Han har været butiksbestyrer i supermarkedet Seawest Lønne (Landal Seawest, red.), ansat hos Købmand Hansen i Henne Strand og været sælger for Carlsberg.



I 2005 blev han uddannet butiksassistent i SuperBrugsen i Nørre Nebel.



Hen er 34 år og bor i Outrup sammen med kæresten, Signe. Parret har to børn, Saga på et år og Arthur på tre år.

Ny mulighed Kim Stykkel glæder sig også til at blive selvstændig og til at sætte sit præg på Let Køb i Nymindegab. - Det bliver spændende og alletiders at få muligheden for at blive herre i eget hus, siger Kim Stykkel, der ejer driver butikken sammen med ægteparret Annette Søndergaard og Jens Kristian Høy. Kim Stykkel var også inde i billedet sidste år, men starten faldt sammen med familieforøgelsen, og han takkede derfor nej. Han er derfor glad for, at chancen bød sig igen - lidt tilfældigt. - Jens, (Kristian Høy, red.) som jeg kendte fra Købmand Hansen, var inde og hente brød - og han spurgte, om jeg ville være købmand, fortæller Kim Stykkel.

Holdepladser Nymindegab Invest Aps arbejder på at få etableret en lomme med fire-fem holdepladser overfor købmanden i Nymindegab.



Den tidligere købmand, Arne Jensen, som selskabet købte bygningen af, ejede jord på den anden side vejen. Det købte Nymindegab Invest Aps et stykke af med henblik på at få lavet holdepladser til den sydgående trafik.



Det vil ifølge formand Søren Rotbøl Jepsen give et bedre forretningsgrundlag. Selskabet regner med at skyde 56.000 kroner ind i projektet.



Formanden håber, at pladserne etableres i løbet af efteråret.

Nyt i branchen Han lovede at tænke over det og vendte det med kæresten, Signe. - Og så gik det ret stærkt derfra, siger Kim Stykkel, der glæder sig til at kunne sætte sit præg på en butik. - Fakta er kædestyret, i Nymindegab får jeg mere frihed, og det kan jeg rigtig godt lide, siger han. Og det skorter ikke på ideer fra den kommende købmand. - Jeg har allerede tre sider med gode ideer. Der skal nok komme til at ske noget - og en af ideerne er en retning, der aldrig er set i købmandsbranchen før, siger Kim Stykkel, der ikke ønsker at uddybe nærmere.