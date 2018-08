Esmark har rejsegilde på nyt servicekontor

Blåvand: Sommerhusudlejningen i Blåvand slår rekord denne sommer hos sommerhusudlejer Esmark på Vestkysten. Derfor kan både sommerhusejere, gæster og de ansatte hos Esmark glæde sig til at flytte ind i et nyt servicekontor på 950 kvm., som lokale håndværkere har travlt med at færdiggøre. Der er rejsegilde den 30. august.

- Vi har travlt på vores nuværende kontor i Blåvand, og dygtige, lokale håndværkere og håndværkere fra Hvide Sande har travlt med at lægge sten på sten på det nye servicekontor. Vi glæder os til at se kransen i spærene den 30. august til rejsegilde på Blåvandvej 1B - og vi glæder os ikke mindst til at kunne flytte ind den 1. december, siger Regina Sørensen i en pressemeddelelse.

Hun leder kontoret i Blåvand med seks ansatte plus servicefolk, som kører rundt til sommerhusene.

Det store servicekontor i røde sten og med stråtag koster 13 millioner kroner at bygge i en arkitektonisk stil, som passer til området.