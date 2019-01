Ølgod: Erik Brogaard, 70 år, købte i 1993 et hus på hovedvej 12, Herningvej, nord for Ølgod for blot 200.000 kroner. Der er tale om et rækkehus, der er bygget sammen med et andet hus. Huset deler mur med en matrikel, hvor der i begyndelsen boede et ægtepar. Men for små 20 år siden kom der en noget mere speciel nabo.

- Jeg fik på forhånd at vide, at der skulle være piger her, siger Erik, som i dag er single. Han er gift og skilt et par gange.

Han vidste godt, hvad der mentes, og i dag forkynder et rødt skilt dag og nat, at der er "Open" i nabohuset, som altså kun er adskilt af en mur.

- Jeg har aldrig haft noget imod, at der rykkede et bordel ind, siger Erik Brogaard.

Han arbejdede, indtil han fyldte 65 år på HTH cirka en kilometer væk. Han arbejdede i produktionen på køkkenfabrikken i 34 år.

I dag nyder han pensionisttilværelsen med hunden, Dina - som han kalder en rundkørsel - og den lidt specielle nabo generer ham ikke.