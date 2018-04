Erik Schultz stopper som arbejdsmarkedschef i Varde Kommune

Varde: Erik Schultz har fredag sin sidste arbejdsdag som arbejdsmarkedschef i Varde Kommune.

Hvad er årsagen til, at han stopper?

- Det er en personalesag, men det er en fælles aftale, der er lavet mellem Britta Boel som den ansvarlige direktør og Erik Schultz, siger Mogens Pedersen.

Han fortæller, at medarbejderne fik beskeden onsdag, men at der har været en drøftelse om en aftale om fratrædelse i et stykke tid.

JydskeVestkysten har forsøgt at få fat i Erik Schultz via telefon og mail, men det er ikke lykkedes. På et socialt medie, LinkedIn, skriver han, at han fratræder sin stilling som arbejdsmarkedschef, og at han er "interesseret i nye, spændende udfordringer".

Erik Schultz var i 21 år direktør for Globe Reklame i Esbjerg. I 2005 skiftede han spor og blev direktør for Jobservice Vest i Varde.

Med kommunalreformen blev de nuværende jobcentre skabt, og fra begyndelsen blev Erik Schultz chef for jobcentret i Varde. Fra 2013 har han været arbejdsmarkedschef.