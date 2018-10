Erik Buhl om højspændingsmaster: Vi må have respekt for fakta

Varde: Højst 15 procent eller 14,25 kilometer af den planlagte 400 kilovolt højspændingsledning mellem Idomlund og Endrup kan graves i jorden. En samlet strækning på 95 kilometer, som Energinet i en ny og længe ventet rapport har undersøgt endnu engang efter voldsomt pres fra offentligheden og en lang række politikere.

Deriblandt borgmester Erik Buhl (V) fra Varde Kommune, der skal lægge jord til de op mod 35 meter højspændingsmaster, som et stort flertal i Folketinget står bag.

- Det er deprimerende læsning, når vi nu har drømt om at få dem gravet ned, siger Erik Buhl.

Han har, som så mange andre, haft et lille håb om, at hele strækningen kunne graves ned. Men man kan ikke stemme imod Ohms og derved fysikkens love.

- Vi må have respekt for fakta, selvom det er et benspænd for det, vi ville, siger Erik Buhl.