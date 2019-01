Erhvervslivet har både humor og optimisme

Næsten 500 deltagere i ProVardes nytårkur er igen rekord, måske fordi det altid er en sjov affære, med masser af grin under talerne.

Varde: Det går godt i Varde Kommunes erhvervsliv. Formand for ProVarde, Finn Christensen, havde masser af rekorder med til årets nytårskur, og overskud til stribevis af grin.

Borgmester Erik Buhl fortsatte i samme tråd. Om end han ser med større alvor på to af kommunens tre mærkesager: At blive en hel kommune - og at skabe øget bosætning.

To af midlerne til at gøre Varde attraktiv er uddeling af erhvervs- og kulturpriserne.

Årets Initiativ- og Iværksætterprisen 2019 gik til Dan-Grit, familien Andersens livsværk i Alslev med 29 medarbejdere, som er i stor vækst ved især at satse på tørmørtel til byggerier.

Den ny-indstiftede kulturpris i ProVarde-regi gik til Varde-mæcén Poul Erik Bech, der har skænket byen seks kunstværker, har åbnet Varde Garten med skulpturhave mellem Kræmmergade og Brogade og har endnu flere planer for at forskønne Varde.