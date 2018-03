Erhvervschef om masseafskedigelser: - Det havde vi ikke set komme

Varde: Erhvervschef Finn Erik Kristiansen fra ProVarde Erhvervsudvikling, en turist- og erhvervsforening, lægger ikke skjul på sin overraskelse over, at der lige frem er lagt op til masseafskedigelser på Titan Wind Energy i Varde.

- Vi havde hørt, at der var problemer med afsætning af vindmølletårnene, siger Finn Erik Kristiansen.

Men ikke at det var kommet så vidt. I 2016 gav fabrikken for første gang et overskud, men markedet er blevet vanskeligere siden da. Virksomheden gav et overskud på 20 millioner kroner efter at den i de første tre år med tårnproduktion i Varde havde underskud.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe, siger Finn Erik Kristiansen.

Han nævner, at ProVarde har et særligt forhold til Titan. ProVarde har indrettet et kontorfællesskab for iværksættere ved navn Power Tower. Det er Titan på Engdraget, der udlejer kontorfaciliteterne til iværksætterprojektet.