Er det en privat opgave?: Byen betaler selv til skolegårdens forskønnelse

Budgettet er lille til landsbyens skole. Det skal ikke gå ud over børnene, synes støtteforening. Nu tager den et nyt skridt, når det kommer til at støtte med private midler.

Starup-Tofterup: Det kan godt være, at anlægsudgifterne til en skolegård i en kommunal skole er en offentlig opgave. Men ikke i Starup-Tofterup. Her har en venneforening til Starup Børneby besluttet, at nogle af pengene fra årets sponsorbanko skal gå til skolegårdens forskønnelse. Det vil den trænge til, når arbejdet med at rive den gamle SFO-bygning ned er overstået. Tidligere havde støtteforeningen alene det formål at støtte børnehaven, som blev opført for cirka ti år siden, men nu er rækkevidden for støtte markant udvidet. - Der manglede legeredskaber udendørs, da børnehaven var ny, siger Rie Wollesen. I de første år var det da netop også legeredskaber, som der blev samlet ind til. Flødeskummet.

130 elever Der er cirka 100 elever i skolen og 30 elever i børnehaven i Starup Børneby.

Stefan Lillelund er afdelingsleder, Rie Wollesen er pædagog, og Heidi Pedersen er forælder. Her i skolegården. Foto: Morten Nielsen

Arbejde for hele børnebyen Nu er skole, børnehave og SFO slået sammen til en børneby. Støtteforeningen har siden arbejdet for hele børnebyen. - Formålet er at gøre det mere rart for børnene at være her, siger Heidi Pedersen, 46 år, som er forælder til to børn i skolen - en tredje er gået ud. Hun synes, at budgetterne på så lille en skole er så små, at befolkningen selv bør træde til. Hun stod i spidsen for det sponsorbanko, som blev afholdt søndag - Det har vi gjort fire gange. Der er god opbakning. Der kommer cirka 120, og det lokale erhvervsliv slutter op med præmier, siger Heidi Pedersen.

Stefan Lillelund, Rie Wollesen og Heidi Pedersen. Støtteforeningen blev grundlagt for at skaffe legedredskaber til børnehaven. Foto: Morten Nielsen

Pænt overskud Det giver derfor et overskud på cirka 10.000 kroner, som nu altså fordeles ud på hele børnebyen, ikke kun børnehaven. Det er besluttet, at noget af dette beløb altså skal gå til skolegården efter nedrivningen, og det har Heidi Pedersen det godt med, selv om det ligner en anlægsudgift. Vurderingen er, at forskønnelsen ville være kommet med kommunale midler, hvis ikke støtteforeningen var trådt til med midler. Men nu slipper elever og personale for ventetiden. Stefan Lillelund er afdelingsleder af SFO og børnehave, og han har intet problem med, at det er frivilligt indsamlede midler, der er med til at finansiere skolegården, lige som legeredskaberne ved børnehaven i stort omfang er betalt af støtteforeningen. Han ser desuden en fordel, at støtteforeningen støtter hele børnebyen. - Vi har en udflugt i sommerferien med både børnehave- og sfo-børn, som støtteforeningen betaler noget af. Det var også støtteforeningen, der betalte, så vi kunne lave teater med både børnehavebørn og indskoling, siger Stefan Lillelund. Der er også arbejdsdage for forældrene, og Heidi Pedersen synes, at den type arbejde er med til at ryste landsbyen sammen.