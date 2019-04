Er der behov for 400 millioner til rute 11? Vejdirektoratet foreslår billigere forbedringer

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 400 millioner kroner til at skabe mere kapacitet på hovedvej 11 mellem Varde og Korskro. Men Vejdirektoratets faglige vurdering er - ifølge papirer, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i - at det er nok med mindre punktvise forbedringer for 150 millioner kroner.