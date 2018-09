Er Næsbjerg klar til at ofre byparken for lejeboliger?

Næsbjerg Sogns Borgerforening vil have byens accept til at inddrage Næsbjerg Bypark til almene boliger, hvorfor der indkaldes til borgermøde.

Næsbjerg: Gennem snart et årti har Næsbjerg råbt og skreget og gået på knæ for de almene boligselskaber. For byen mangler - som andre driftige landsbyer - tidssvarende, almene boliger med det til følge, at byen står i stampe og mister især velbjærgede seniorer. Ressourcestærke seniorer, som sælger deres parcelhus til yngre familier for at flytte ind i mindre lejeboliger.

Men hidtil har Næsbjerg fået den kolde skulder af de almene boligselskaber, der lige nu udelukkende opfører nye almene boliger i Varde by.

Men endelig ser Næsbjerg Sogns Borgerforening kurmageri ud til at lykkes. Formand Finn Ladegaard har haft et særdeles positivt møde med Arbejdernes Andels-Boligforening i Varde.

- Jeg oplevede en vilje og en dialog. Vi skal finde plads til 20-25 boliger. Ellers vil de ikke, siger Finn Ladegaard.

Derfor er øjnene faldet på Næsbjerg Bypark bag Æblehaven.

- Er byen villig til at ofre byparken? Så må vi lave en ny bypark, siger Finn Ladegaard.

For at få et svar fra byen, så holder borgerforeningen borgermøde onsdag den 12. september klokken 19.00 i Næsbjerghus.