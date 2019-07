Er I derude? Der er fortsat 200 partoutbilletter til Open Air Varde

Varde: Om få timer åbner Open Air Varde portene for publikum. Helt nøjagtig klokken 14.30 fredag. Formand Torben Lehmann fortæller, at der er under ti fredagsbilletter til salg, mens alle lørdagsbilletter er udsolgt til Open Air Varde, der afvikles i Arnbjerg Parken.

- Der er dæleme ikke mange billetter tilbage. Men vi har 200 partoutbilletter tilbage, siger Torben Lehmann.

Han var torsdag aften selv på scenen til Glam Night som medlem af The Glam. Der var mødt cirka 1400 publikummer op mod 550 i år. The Glam varmede op for en af glamrockens fædre, Sweet, med det oprindelige medlem Andy Scott i front.

- Det var en super koncert. Sweet spillede faktisk rigtigt godt. Der var nu nogen, der syntes, det var voldsomt højt, siger Torben Lehmann med en gnist i guitaren,

Som et lille kuriosum til koncerten kan oplyses, at Don Powel fra Slade, der er dansk statsborger og bor i Silkeborg, så koncerten og hilste på de gamle venner i Sweet.