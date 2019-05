Er Blåvand ved at blive Vardes Barcelona?

Protesterne over et muligt hotelbyggeri på Hafnia-grunden i Blåvand var enorm i vinteren 2017. 2.928 skrev under på, at de er i mod med byggeriet. Som en direkte konsekvens så blev Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne i Varde Kommune stiftet. Om der så bliver bygget på Hafnia-grunden, er fortsat uvist. Arkivfoto: Chresten Bergh