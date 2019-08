Varde: Han har knoklet siden han var 15 år, og drivkraften har altid været ønsket om frihed og økonomisk uafhængighed, senest når han fyldte 50 år. Den målsætning kunne entreprenør Flemming Schantz faktisk sætte flueben ved for flere år siden. Og indenfor et år vil 90 procent af livsværket Schantz Byg A/S være på andre hænder.

- Sammen med min ekskone, Malene Schantz, etablerede jeg i 1994 F. Schantz ApS ( I dag Schantz Byg A/S). Et entreprenør- og byggefirma, der igennem årene voksede sig stor. Malene er stadig ansat i firmaet, hvor hun styrer diverse aktiviteter i Schantz Ejendomme, ligesom vi sammen ejer Vestgården og projekter i Spanien. Vi blev skilt i 2010, men det glæder mig, at man på trods af en skilsmisse stadig kan have et godt samarbejde, fortæller Flemming, der for godt to år siden mødte sin forlovede Anette Tingberg, der nu bor på landejendommen Stenhøj, på Hjerting Landevej.