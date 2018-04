Engelske Hermans Hermits er klar til at vælte Hotel Arnbjerg i maj

Varde: Lørdag den 5. maj gæster en af 60'ernes engelske pop-pionerer Hotel Arnbjerg, når Hermans Hermits lægger vejen forbi. Gruppen, der efterhånden er kommet lidt op i årene, blev i 60'erne nævnt i samme åndedræt som legendariske Beatles og The Rolling Stones.

Stig Ulrichsen, der er manden bag Hermans Hermits koncerter i Danmark, lover en rigtig syng med-oplevelse.

- Bandet har så mange hits, at man tænker, nå ja, den lavede de også. Herman Hermits er en genganger mange steder, netop fordi de forstår at skabe en helt speciel koncertaften, hedder det i en pressemeddelelse.

Siden starten i Manchester i 1964 har Herman's Hermits stået for 23 hit-singler, ti lp'er, tre portrætudsendelser og utallige tv-shows og koncertturneer over hele verden. Til dags dato har Herman's Hermits noteret sig for et pladesalg på over 60 millioner. /exp