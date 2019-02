Engang lå gaden på den forkerte side af broen: Nu bor Pia i en vinderbydel

Varde: For Pia "Pupzi" Iversen, 44 år, har Varde Syd altid ligget på den rigtige side af broen. Hun er fra Hvedevænget, og hun kan huske, da hendes bror kørte motocross på de marker, hvor der i dag er masser af butikker som Jysk, T Hansen, Jem & Fix og ikke mindst bilforretninger ad libitum.

Pia er selv kendt som Frøken Iversen i Varde Syd, hvor hun driver en grillbar med samme navn.

- Forleden snakkede jeg med en veninde, der søgte en bolig. Skal det være på den rigtige side af broen, spurgte jeg? Det skulle det, og nu mente veninden også, at den rigtige side af broen var her i Varde Syd.

Det er nord og syd for jernbanen, der er skillelinjen i Varde, og boligerne er traditionelt billigere i det sydlige Varde. Men der er gang i Varde Syd med byggeri af store boligområder, og nu er der oven i udsigt til, at Varde Kommune indretter et kommende sundhedshus i det tidligere Hjertecenter Varde i bydelen.

- Jeg har haft konstant fremgang i de fire og et halvt år, jeg har drevet grillen. Der kommer mange her til området og handler. Om sommeren kommer der masser af beboere, som spiser om aftenen. Så kniber det faktisk med at have pladser nok ude, siger Pia Iversen, som fylder 45 år onsdag. Artiklen er skrevet tirsdag.