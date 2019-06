Energiprojekterne i Varde Kommune er som en gave for arkæologerne

Arkæologerne fra Ark Vest får travlt de kommende år i forbindelse med tre omfattende energiprojekter i Varde Kommune.

Varde Kommune: Mens rigtig mange i landområderne nok har et lettere anstrengt forhold til Energinet, så forholder det sig ganske anderledes for arkæologerne hos Ark Vest. Det er et samarbejde mellem museerne i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. De har næsten julelys i øjnene i forbindelse med de mange energiprojekter i Varde Kommune. Både elkablerne fra de tre havvindmølleparkerne på Horns Rev og naturgasledninger skal graves ned i jorden. Museumsinspektør Lene B. Frandsen fra Ark Vest og Vardemuseerne fortæller, at de har holdt møder med Energinet om gasledningen Baltic Pipe til Polen og jævnstrømsprojektet Viking Link, der begge kommer i land ved Houstrup. Når ledninger rammer Vestkysten, skal de føres videre og graves ned i forskellige områder i Varde Kommune. Derudover kommer den omdiskuterede 400 kilovolts luftledning fra Idomlund til Endrup. - Det her er en gave for arkæologerne. Det bliver kæmpe stort, siger Lene B. Frandsen. Det er så stor en opgave, at Ark Vest skal ansætte flere folk til udgravningerne.

Her skal der graves

Viking Link - et jævnstrømskabe,l der kommer fra England og går i land nord for Houstrup og skal føres videre til Revsing i Vejen Kommune.

Baltic Pipe - en gasledning, som kommer fra den norske del af Nordsøen og kommer i land ved Houstrup. Gasledningen skal føres ned til Nybroværket.

400 kilovolt luftledning fra Idomlund til Endrup. En strækning på 95 kilometer og tværs gennem Varde Kommune. De kommende år gennemfører Energinet tre energiprojekter i Varde Kommune:

Foto: Foto: Henrik Reintoft Arkæologerne Sara Gjerlevsen (tv.) og Karen Fisker fra Vardemuseerne fandt i 2015 flere meget velbevarede urner på den førromerske gravplads ved Bryndumsager ved Årre. Det var i forbindelse med nedgravning af kablet til Horns Rev 3. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Stenalderbopladser Lene B. Frandsen fortæller, at i forbindelse med havmølleparkerne Hornsrev 2 og 3 fandt de ved Houstrup både bopladser fra stenalderen og jernalderen. Ved Kvong fandt de et 40 meter langt hus fra jernalderen fra cirka år 600. Ved Årre gav det mulighed for en yderligere afdækning af den førromerske gravplads ved Bryndumsager, som blev opdaget i 1892. Over 1000 tuegrave er der i området. - Nu får vi yderligere et stykke afdækket af bopladserne. Det er mega spændende, siger Lene B. Frandsen. Så mens energiprojekterne splitter befolkningen, så samler de samtidig vores lokale historie.

Foto: Foto: Henrik Reintoft Hver gang Energinet, som her ved Bryndumsager i 2015 gravede et el-kabel ned, er det en enestående mulighed for arkæologerne til at følge og afdække historiens spor. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Ledninger under bopladser Hun fortæller, at hvis de under forundersøgelser støder på store fund, så kan det tænkes, at gasledningerne skydes under bopladserne. Omvendt forholder det sig med 400 kilovolt luftledningen, der kun i begrænset omfang skal graves ned. Højest 15 procent af strækningen. Dog er det forventningen, at i ådale skal ledningen graves ned.

Ved udgravningerne ved Bryndumsager ved landets næststørste tuegravplads i Danmark, blev der i 2015 fundet flere helt intakte urner. Arkivfoto: Henrik Reintoft