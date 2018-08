Der er store udfordringer i både at droppe højspændingsmotorvejen og at lægge den i jorden. Det forklarede direktør fra Energinet på stort borgermøde i Varde.

- Det er ikke bare et spørgsmål om vilje eller økonomi. Det er også et spørgsmål om, hvad der er teknisk muligt, sagde han.

Sådan var budskabet fra Henrik Riis, der er administrerende direktør for Energinet Eltransmission, på et borgermøde i Varde. Mødet var om den kommende højspændingsmotorvej gennem Jylland. Der var tilhørere fra Holstebro Kommune i nord til i hvert fald Ribe i Esbjerg Kommune i syd - og mange midt imellem det.

Varde: Energinet vil gerne kabellægge - men en kommende forbindelse er nok for lang til, at det kan lade sig gøre.

I dag er der 150 kilovolt vekselstrømskabler på master på det meste af den 170 kilometer lange strækning. 150 kV vekselstrøm kan sagtens kabellægges og er god som højspændingslandevej. Hvis der skal transporteres rigtig meget strøm, så bliver der behov for mange kabler, og det giver store udfordringer ifølge Energinet.Forslaget er derfor at lave 400 kilovolt vekselstrømskabler i stedet. Det er kabler, der er gode som højspændingsmotorvej. Problemet er ifølge Energinet, at det ikke er teknisk muligt at kabellægge hele strækningen med denne type kabel. Hvor meget, der kan lægges i jorden, kom der ikke svar på på mødet. En tredje type er jævnstrømskabler . Det er kabler, der sagtens kan graves ned, og som er gode til at transportere strøm over lange afstande. Her er problemet, at der ikke kan tappes strøm fra kablet undervejs.

Hans Jørgen Høj fra Omme ved Endrup, til venstre, var kritisk over for, at mødet var i Varde. Han syntes, det skulle være i Skjern eller lignende, så folk fra Holstebro-området ikke havde så langt. Peder Thellesen fra Hjortkær mener, at masterne ødelægger landskabet. Foto: John Randeris

Det var ikke alle forslag, der fik en kommentar fra Henrik Riis, men til det meste svarede han, at det ville blive behandlet i den kommende rapport, men at der var forskellige udfordringer ved de forskellige løsninger.

Problemer for elpærer og køleskabe

Mest konkret var han omkring forslagene om at kabellægge hele strækningen med 400 kV-kabler. Henrik Riis fortalte, at der intet sted i verden er blevet kabellagt 170 kilometer med denne type kabler. I Danmark er der kun blevet kabellagt flere kortere forbindelse.

For eksempel er der kabellagt otte kilometer i Vejle Ådal. Her kan man måle, at spændingskvaliteten er blevet ringere, hvilket giver en større risiko for, at en elpære sprænger, og at et køleskab holder op med at virke. På de korte strækninger er det ikke et stort problem, men det kan det blive, hvis længere strækninger skal kabellægges.

Flere tilhørere ville derfor gerne have et svar på, hvor lange strækninger der kan kabellægges uden risiko for ødelagte køleskabe, men det kunne de ikke få. Ifølge Henrik Riis er Energinet først nu ved at lave en tilbundsgående analyse af det spørgsmål.