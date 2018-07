Han fortæller, at de mandag over telefonen har talt med endnu to drenge fra lokalområdet, som også var med i den stjålne bil. En bil, som drengene stjal klokken 22.00 på Sønder Allé i Nørre Nebel. Der er tale om to drenge på 15 og 16 år, der ikke var med til ildspåsættelse ved Blåbjergskolen.

Torsdag klokken 17.35 satte tre drenge ild til en skraldespand, der stod under et udhæng på Blåbjergskolen i Lunde. Ilden blev resolut slukket af den 15-årige Maurice Lybeck Christensen fra Lunde med en pulverslukker.De tre brandstiftere kommer fra Kvong (16 år), Oksbøl (16 år) og Nørre Nebel (14 år). De stak af på en scooter. Torsdag aften klokken cirka 22.00 stjal de to 16-årige drenge en Peugeot 107 på Sønder Allé i Nørre Nebel. Bilnøglerne sad i. To andre drenge på 15 og 16 år fra lokalområdet var også med i bilen. En bil, som de satte ild til fredag morgen klokken cirka 4.00 på en grusvej syd for Nørre Nebel ved Klintingvej. Svend Pedersen opdagede branden, som han forhindrede i at sprede sig.

Den ene af de to drenge har overfor politiet erkendt, at han også kørte den stjålne bil. Derved har politiet sigtet fem drenge for ildspåsættelse, brugstyveri og kørsel uden kørekort.

Hældte benzin over bil

Sidstnævnte var ikke med til at stjæle bilen, som de to 16-årige drenge i fællesskab satte ild til. En hældte benzin over bilen, som den anden dreng antændte fredag morgen klokken cirka 04.00 på en grussidevej til Klintingvej. Derefter kørte de bort på samme scooter, som de blev set på ved Blåbjergskolen i Lunde torsdag eftermiddag.

Syd- og Sønderjyllands Politi ser meget alvorligt på ildspåsættelserne. Og at ildspåsættelsen af bilen ikke udviklede sig til en altødelæggende brand, betegnes som et under. For bilen udbrændte totalt og havde spredt sig i rabatten og ind i Blåbjerg Plantage. Og hvis det ikke var for en lokal mand, der med en pulverslukker holdt ilden i ave, var det gået helt galt.

- Det er ikke bare drengestreger. Men de har ikke forklaret hvorfor, men giver hinanden lidt skylden, siger Ole Hillerup.