Steen Holm Iversen (LA) og Tina Agergaard Hansen (DF) er enige om, at "det giver ingen mening"-filtret er et godt signal. Men Steen Holm Iversen har umiddelbart større forhåbninger til effekten end Tina Agergaard Hansen. Foto: Rene Hollmann og Chresten Bergh

Steen Holm Iversen (LA) har nu fået opbakning til at indføre et "det giver ikke mening"-filter i begge de udvalg, han sidder i. I Udvalget for Social og Sundhed mener formanden dog ikke, at filtret ændrer så meget.

Varde Kommune: Hvis medarbejdere i Varde Kommune skal træffe afgørelser, der ikke giver mening, så skal de orientere politikerne. Det mener Steen Holm Iversen (LA). Forleden fik han opbakning til at få indført det, der kaldes et "det giver ikke mening"-filter i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Nu er det også indført i Udvalget for Social og Sundhed. For udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) skal det nye filter mest ses som et signal. - Jeg anerkender Steen for at komme med det her forslag. Jeg synes, det er rigtig godt, at man kommer ind med nye, friske øjne. Men, som jeg også nævnte for ham, det er noget, vi allerede gør, siger hun.

En kulturændring Steen Holm Iversen (LA) er ny i udvalget, så han kan ikke skråsikkert sige, om Tina Agergaard Hansen har ret i, at det er noget, som udvalget altid har praktiseret. Han tror dog, at hans forslag har en effekt. - For det første er det et meget stærkt og klart signal til ledere, direktører og i virkeligheden også medarbejdere om, at vi meget gerne vil påtage os at kigge på de sager, som de støder på, siger han. - Og så er der den rent kulturelle ting, hvor vi viser, at det er legitimt at pege på ting, der i ens job og i forhold til den konkrete borger ikke giver nogen mening.