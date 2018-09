Endnu et tyveri fra ulåst hus: Velsoigneret mand med udenlandsk udseende mistænkt

Oksbøl: Der var mandag endnu et tyveri fra et ulåst hus i Oksbøl. Det skete på Gl. Møllevej, hvor et vidne observerede hændelsen. Det skete mandag klokken 15.10.

En mand stak af fra huset, han blev formentligt forstyrret af vidnet. Han beskrives som 30-35 år, 170-180 cm høj og almindelig af kropsbygning. Han beskrives desuden som velsoigneret og glatbarberet i ansigtet. Signalementet lyder som en mand, der er udenlandsk af udseende med brun hud og kort, sort hår.

Der var natten til mandag en lignende episode på Søndervang i Oksbøl, hvor der forsvandt tre sportstasker fra et ulåst hus.