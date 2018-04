Endnu en triumf for skolen: Her er Danmarks bedste engelskklasse

Skovlund: Skovlund Efterskole har for tredje år i træk den bedste klasse i engelsk. Det er en international 10. klasse, som er tilmeldt en konkurrence under EF, Education First. Også i år er elevernes kundskaber i engelsk så gode, at klassen ligger nummer et på listen over klasser i Danmark.

Det er tredje gang i træk, at Skovlund Efterskoles internationale 10. klasse kåres som den bedste i engelsk.

Men det er ikke Skovlund Efterskoles eneste triumf i år. Tænketanken Cepos måler skolernes såkaldte undervisningseffekt, det vil sige, hvor gode elevernes karakterer er i forhold til børnenes sociale baggrund. Også her lå Skovlund Efterskole helt i top på ranglisten i 2018.