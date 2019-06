Endnu en lille pram hvor kommunen ender

Så indvielsen betød naturligvis at al gennemkørende trafik på den eneste vej videre mod Hvide Sande blev spærret af, så længe som det nu tog de frivillige snedkere fra Nymindegab Museum at trække "Gerda" ned til søsætning ved Esehusene.

En gaf-pram er bare en robåd med flad bund, men her ved kommunens nordvestlige grænse, med udsigt over Ringkøbing Fjord og Tipperne, har alt med lokal historie en særlig plads.

Og deroppe på klitterne, især dem bag hotellet, ligger de sommerhuse, der trak velhavende københavnere til området fra 1870'erne frem til første-anden verdenskrig. Sammen med dem kom kunsterne, mest kendt og først til at opdage denne uspolerede plet var Laurits Tuxen, det store navn i museets malerisamling.

Her er smukt.

Hun er museumsinspektør på Nymindegab Museum, hvor Niels Larsens lille hus og værksted i dag indgår. Det er her den tidligere Blaabjerg Kommunes tidligere borgmester Bent Poulsen og ni andre pensionister med ham mødes hver torsdag eftermiddag og bygger.

Han har boet herude siden halvfjerdserne. Han er en af dem, der trækker i trådene. Som formand for V6, foreningen der ejer kutteren ved det lille fiskersted, og de tre gaf-pramme, han selv har været med til at bygge - og som medstifter af det lokale græsningslaug herude.

- En gaf-pram er bare en fladbundet robåd. Det er det vestjyske navn for den, siger Bent Poulsen.

Den tyske teenager og branden

Han og Tine Lorange udpeger sommerhuse deroppe på klitten. Og fortæller især om den perle, der brændte ned under anden verdenskrig. Maler Kristensens villa var blevet eksproprieret af tyskerne og husede en kommandant og hans familie. Historien vil vide, at teenagedatteren var som den slags er, så hun stod og røg ud af karnapvindet under taget, da forældrene kom hjem. I panik kastede hun cigaretten ud af vinduet, og resten er historie.

I øvrigt er de fleste af de statelige huse stadig ejet af de oprindelige københavnerfamilier. Om end tiderne med åbent vand mellem Nymindegab og vejen videre mod Hvide Sande, hvor de blev roet over af krofatter, er slut.