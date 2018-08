Nordenskov: Den australske volleyballspiller Malachi Murch bliver den tredje spiller fra landet down under, som får ny hjemmebane i Helle Hallen.

NUIF Volley har i bestræbelserne på at gøre sig klar til klubbens første sæson i den bedste danske volleyball række, Volley Ligaen, netop skrevet kontrakt med Malachi Murch.

Den knap to meter høje venstrekant er 23 år gammel og har som de to øvrige australske spillere, der allerede har skrevet kontrakt med NUIF, tilknytning til det australske volleyballforbunds talentudviklingsprogram, Australien Institute of Sport.

- Trods hans alder er han allerede en meget erfaren spiller, som både har A-landsholdskampe på CV'et og anførerbind på ungdomslandshold, og så har han spillet professionelt i Holland, fortæller sportschef Jakob Møller i en pressemeddelelse.

Han venter, at Murch ikke alene kan spille volley, men også være bindeled mellem danske og udenlandske spillere og løfte træningsniveauet endnu et hak op.