Assenbæk: Også i år inviterer Sct. Georgs Gilderne i Oksbøl, Varde, Bramming, Hjedding, Esbjerg, Skjern-Tarm og Ringkøbing til et weekendarrangement på Assenbæk Mølle Spejdercenter. Det sker 14.-15. september og weekendens tema er "S-Faktor", hvor spejderne skal dyste om, hvem der har den største "S-pejderfaktor".

Weekenden vil byde på udfordringer for store og små. Lørdag eftermiddag skal spejderne op til 12 år rundt på området for at løse opgaver. Fra 12 år og opefter skal dystes i spejderfærdigheder. Lørdag aften er der lejrbål for alle, hvorefter de store spejdere skal på natløb.

Søndag skal alle på det traditionsrige formiddagsløb med levende og døde poster.